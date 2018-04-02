Эксперт: Украина не может освоить $200 млн на медреформу

Об этом сообщает корреспондент издания Ukraina.ru, посетивший мероприятие.

«Допустим, есть город с населением примерно 300 тыс. человек, где есть 4-5 поликлиник и дополнительные поликлинические отделения. И для оснащения этих учреждений компьютерами и специальным ПО местная власть должна выделить плюс-минус 15 млн грн. Это только для обустройства рабочего места абсолютно каждого врача — педиатра или семейного врача. Чтобы сократить расходы, власти будут сокращать амбулатории и поликлиники — рабочие места», — полагает президент Фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями Валентина Маркевич.

Она подметила, что эта система на сегодняшний день не работает — поликлиники к ней не готовы. И только в г. Ромны Сумской области она едва работает. Маркевич считает, что такой развал госмедицины ведет лишь к процветанию частных клиник.

«Власть не способна освоить эти деньги и страна сейчас платит проценты за депонирование этих средств. Этот вопрос поднимался на заседании Счетной палаты и комитете ВР по здравоохранению. А процент за депонирование этих денег уже составил $1,5 млн Вот это и цена словам и действиям руководства Минздрава », — раскритиковал чиновников врач.

2 апреля стартовала активная фаза медицинской реформы. Отныне украинцы смогут подписывать декларации со своими семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Национальная кампания под названием «Врач для каждой семьи» — второй этап медреформы, которая продлится до 31 мая. Информационная кампания по выбору своего «лечащего врача» была запущена еще в прошлом году, однако не все спешат опробовать на себе нововведения.