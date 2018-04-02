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СМИ: Администрация Порошенко готовит отставку Гройсмана
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СМИ: Администрация Порошенко готовит отставку Гройсмана 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина в статье «Ноев ковчег» со ссылкой на свои источники.
«На фоне творящегося бардака сам гарант (Петр Порошенко — ред.) пассионарно увлечен операцией по снятию премьера Гройсмана. Сценарий очень простой: на правах одного из субъектов формирования коалиции, БПП настаивает на отзыве из Кабмина четырех министров своей квоты: Данилюка, Супрун, Насалика и Кутового. И если попрощаться с Насаликом и Данилюком Гройсман сам бы рад, а Кутовой написал соответствующее заявление еще больше года тому, то Ульяну Супрун Владимир Борисович защищать станет до последнего. Кроме того, на место Насалика прочат Дмитрия Вовка, которому якобы уже устраивали «западные смотрины» (оказавшиеся для него, впрочем, не слишком успешными), но которого Владимир Борисович в своем Кабинете видеть не желает категорически. В АП это, разумеется, понимают оттого формулируют следующий ультиматум: либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку», — говорится в публикации.
При этом должность главы Кабмина планируют предложить либо главе ГПУ Юрию Луценко, либо секретарю СНБО Александру Турчинову. Последний еще раздумывает, в то время, как первого источники Кошкиной характеризуют как «активного стремящегося».
Гройсману хотят предложить возглавить обновленную партию власти, против чего он выступает.
При этом соратники Гройсмана отмечают, что власть хочет сделать его должность сугубо церемониальной — без полномочий, но с большой ответственностью.
«Его хотят сделать сугубо церемониальной фигурой — с кучей ответственности, прежде всего — публичной, но совершенно без полномочий. Да и без личных перспектив. Зачем нам это?» — рассказал источник в окружении украинского премьер-министра.
При этом в Администрации президента с тревогой наблюдают за встречами Гройсмана с олигархом Ринатом Ахметовым и его окружением.
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