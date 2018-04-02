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Четыре нижегородских социальных предпринимателя стали победителями конкурса «Взгляд в будущее»
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Четыре нижегородских социальных предпринимателя стали победителями конкурса «Взгляд в будущее» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Четыре нижегородских социальных предпринимателя стали победителями конкурса «Взгляд в будущее». В качестве награды они получат бесплатный эфир на экранах города. Об этом сообщили в региональном минпроме.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, победителями стали: частное дошкольное образовательное учреждение «Центр „ДИВО“ ((организация психолого-педагогической диагностики и сопровождения детей дошкольного возраста), Центр Особенного Детства #Немолчи (комплексная система абилитации аутизма и других ментальных нарушений), „Школа безопасности „Стоп Угроза“ (обучение детей от 5 до 17 лет правилам безопасного поведения на улице и в интернете) и АНО „Центр социального обслуживания „Близкие люди“ (услуги сиделок, школа ухода, справочная служба).
“Рекламные ролики о социальных проектах этих организаций будут бесплатно транслироваться на рекламных площадях партнеров Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области — ООО „Интроник“ и ООО „Порт-Медиа“, — рассказал Максим Черкасов. „Всего в распоряжении победителей месяц проката (с 1 по 30 апреля 2018) на более чем 60 мониторах: это светодиодные экраны на улицах и бизнес-центрах Нижнего Новгорода, в городском маршрутном автотранспорте и отделениях ФГУП „Почта России“. На каждом экране для каждого ролика предусмотрено более 100 показов в сутки“ — добавил он.
Руководитель ЦИСС НО Игорь Седых сообщил, что всего на конкурс было подано 28 заявок. „Свои видеоролики представили как состоявшиеся организации, так и только начинающие свою деятельность. Участниками конкурса стали индивидуальные предприниматели, коммерческие организации (малый и средний бизнес) и некоммерческие структуры“, — отметил он.
Он также добавил, что на сайте cissno52.ru начат прием заявок на участие в очередном Акселераторе „Бизнес-старт“ — это бесплатный обучающий проект Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области для людей, которые хотят создать или вывести на новый уровень социальные некоммерческие и бизнес-проекты.
Напомним, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области создан по инициативе правительства Нижегородской области при министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. АНО „ЦИСС НО“ является организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и выступает в роли посредника между предпринимателями, органами власти и обществом.
Ранее сообщалось, что не менее 10 социальных проектов будет открыто по результатам реализации программы „Начни свое дело“. Объединенная металлургическая компания (ОМК) выделила на развитие социального предпринимательства в Выксе 3 миллиона рублей. Грантооператором программы стал Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.
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