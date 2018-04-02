Минпромторг России формирует приоритеты развития фармацевтической отрасли

В профессиональном сообществе по инициативе Минпромторга России активно обсуждают приоритеты Федеральной целевой программы развития фармацевтической и медицинской промышленности «Фарма-2030». Об этом 30 марта 2018 года шла речь на традиционной конференции РБК «Фармацевтика: приоритеты отрасли на рынке», в которой приняли участие видные эксперты, представители бизнеса и отраслевых регуляторов.

Ключевой спикер сессии — Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин сообщил, что сбор предложений для формирования нового документа, который утвердит стратегию развития фармацевтической отрасли до 2030 года, находится в активной стадии. По его словам, предложений в Министерство поступает очень много — из всех субъектов Российской Федерации , институтов развития, отраслевых ассоциаций. К концу апреля у Межведомственной рабочей группы по разработке стратегии появится первый драфт документа, который перед подачей на рассмотрение в Правительство Российской Федерации должен пройти общественное обсуждение и быть согласован с федеральными органами исполнительной власти.

По мнению Алексея Алехина, в Стратегии, прежде всего, нужно закрепить те результаты, которые уже достигнуты на сегодняшний день в развитии фармацевтической отрасли. Конечно, итоги программы «Фарма 2020» подводить рано, но можно отметить появление новых производственных мощностей по выпуску препаратов, которые надлежит эффективно задействовать в будущем. Согласно Указу Президента от 7 мая 2012 года, объем производства отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов должен быть доведен к 2018 году до 90%. Отечественная индустрия показывает впечатляющие результаты — по состоянию на 1 января 2018 года из этого перечня российскими производителями (изготовляющим у нас в стране, как минимум, готовые лекарственные формы) зарегистрировано 468 международных непатентованных наименований (МНН), что составляет 84,2% от общего числа зарегистрированных препаратов. Но, конечно же, новая стратегия будет выстроена таким образом, чтобы в России развивалось и производство субстанций.

«Самый насущный вопрос, без решения которого невозможна выработка финансовых механизмов для реализации новой стратегии — формирование и обоснование четких приоритетов развития отрасли» — считает Алексей Алёхин.

В этой связи перед Минпромторгом России стоит сложная задача — учесть интересы всех стейкхолдеров, а их немало: ученые, производители, пациенты, регуляторы, венчурные инвесторы. Так, от научного сообщества поступил запрос — обратить внимание на разработку препаратов для лечения орфанных заболеваний, поскольку с развитием диагностических методов традиционные границы «орфанности» расширились. Сегментируются заболевания, которые традиционно проходили по одному-двум терапевтическим протоколам, как диабет. Все эти изменения требуют индивидуального подхода к лечению — развития персонализированной медицины при сохранении темпов роста массового производства лекарственных препаратов, что также будет заложено в принципы новой Стратегии.

Также наметился новый тренд на производство инновационных препаратов на основе оригинальных российских разработок. По словам Алексея Алехина, необходимо сфокусировать внимание на поиске новых молекулярных мишеней и химических соединений — потенциальных лекарственных средств, воздействующих на эти мишени. Для поиска новых молекул нужно проводить скрининг активных веществ, в том числе, из природных источников.

В качестве примера новой молекулы, являющейся оригинальной российской разработкой, директор Департамента Минпромторга России привел препарат «Элпида» для лечения ВИЧ-инфицированных. Он подчеркнул, что компания-разработчик уже проводит переговоры не только с российскими, но и зарубежными партнерами на предмет организации экспортных поставок.

«Любая инновация не должна ограничиваться Российской Федерацией», — подчеркнул Алексей Алехин — Создание эффективных инструментов поддержки экспорта, которые сделают возможным проведение клинических исследований за рубежом — один из главных приоритетов новой государственной программы».

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков , представитель Ассоциации Российских фармацевтических производителей Ольга Пентегова и Генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин

Так, выступая от имени международной фармацевтической индустрии, Владимир Шипков предложил внести вопросы защиты интеллектуальной собственности в перечень приоритетов «Фармы 2030».

«Развитие рынка интеллектуальный собственности — один из мощнейших инструментов развития инноваций, который станет одним из приоритетных блоков новой стратегии. И нужно подумать, какие изменения в законодательство необходимо внести» — поддержал предложение Алексей Алехин.

Кроме того, Владимир Шипков отметил, что программа «Фарма 2020» стала международным брендом, которому доверяют во всех уголках мира, и, что залог успеха новой государственной программы по развитию фармотрасли будет определяться уровнем партнерства с международной фармацевтической элитой.