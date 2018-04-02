Почему Украина не признает Косово

Вокруг «частично признанной» Республики Косова , которая считается в России и в Украине автономным регионом Республики Сербской, вспыхнул очередной конфликт, который грозит перейти в острый внешнеполитический кризис. Он разразился буквально на ровном месте. В городе Косовская Митровица, который разделен на сербскую и албанскую части, состоялся дежурный круглый стол с участием сербских политиков во главе с Марко Джуричем, который считается в Белграде руководителем сербской администрации Косова и Метохии. Причем, темой этой встречи был заявлен поиск компромисса между двумя общинами — чтобы посодействовать признанию Косова со стороны Сербии во имя ее вступления в Евросоюз

Однако, несмотря на мирные намерения собравшихся, на заседание неожиданно ворвался прибывший с албанской стороны косовский албанский спецназ. Полицейские забросали зал газовыми гранатами, избили сербских журналистов и похитили самого Джурича. Его отвезли в косовскую столицу Приштину, а затем демонстративно, в наручниках, депортировали в Сербию. При этом, по словам Джурича, «террористы в полицейской форме», которые передвигались на машинах европейской миссии EULEX, призванной содействовать реформе местного МВД , кричали ему в лицо «Аллах акбар!».

Этот акт унижения сербских политиков привел к острому политическому кризису в Белграде. Часть сербских политических сил потребовали от президента Александра Вучича отреагировать на события в Митровице, приостановить переговоры с Евросоюзом и принять меры для защиты сербских анклавов на косовской территории. Вучич сделал попытку сохранить лицо — совершив телефонный звонок Владимиру Путину , он распорядился о начале военных учений на границе с Косово. Однако, это не вызвало особого беспокойства Приштины, где полностью уверены в том, что бряцающая оружием Сербия не начнет военную операцию на территории края. И даже не стали проводить мобилизацию местных албанских вооруженных сил.

Побывав в Косово, я хорошо понимаю, на чем основана эта уверенность. Территория этого небольшого края полностью контролируется американскими и европейскими войсками в рамках военной миссии KFOR. В регионе находится одна из крупнейших военных баз США НАТО в Европе — Кэмп-Бондстил, которая очень символично носит имя морпеха, отличившегося во время агрессии во Вьетнаме . Огромную базу, персонал которой насчитывает от 7 до 10 тысяч человек, обслуживает множество местных жителей, а на косовских дорогах можно видеть бигборды с призывом устраиваться работать. Так что Бондстил даже называют в шутку «государствообразующим предприятием» Косово.

Американские солдаты видны в регионе повсюду. К примеру, мы пообщались с ними в той же Косовской Митровице, где морские пехотинцы охраняют мост над небольшой рекой Ибар, которая делит между собой сербскую и албанскую части города — в то время как на соседнем мосту стоит французский блокпост. Не стоит сомневаться, что они совершенно осознанно пропустили через этот кордон албанский спецназ, который избил сербских политиков и журналистов. В столичной Приштине тоже ходят американские патрули — к примеру, их можно видеть на улице Билла Клинтона. Расположенное на ней здание украшено огромным портретом этого президента — в благодарность за нападение на Югославию в 1999 году, которое и позволило создать квазинезависимое Косово. Мы даже засняли на этой же улице вывеску парикмахерской «Хиллари» — хотя ее вполне могли переименовать после победы Дональда Трампа

Под охраной армии НАТО косовское правительство может позволить себе буквально все. К примеру, с 1999 года в регионе продолжается ползучая этническая чистка сербского населения. Вокруг знаменитого Косова поля, где произошла историческая битва между османами и сербским князем Лазарем — в войске которого, кстати, были и этнические албанцы — повсюду стоят покинутые сербами дома. Мы видели их бывших жителей в лагерях беженцев на сербской стороне Митровицы. Целые семьи с маленькими детьми вынуждены выживать в железных контейнерах и гаражах, получая от Евросоюза ежемесячное пособие в 50 евро. Памятники югославской эпохи в основном уничтожены — расположенный в Приштине памятник антифашистам полуразрушен, а знаменитый монумент на месте Косовской битвы охраняло целое подразделение словацких спецназовцев, по словам которых его почти каждую ночь обстреливают местные исламисты.

Празднование 10-летия независимости Косово

Все эти эксцессы вассального косовского режима совершенно не трогают политиков из Евросоюза и США. Существование протектората Косово отвечает их политическим интересам — а значит, албанским националистам прощаются самые кошмарные преступления. Бывшая прокурор Международного Трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте публично обвинила албанского полевого командира Хашима Тачи в торговле человеческими органами. Ее поддержал депутат ПАСЕ от швейцарской Либеральной партии Дик Марти — он опубликовал на сайте Совета Европы доклад о преступлениях албанских боевиков, где назвал Тачи руководителем «криминальной группы косовских албанцев, которые занимаются контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов». Однако, это не помешало бывшему руководителю ультраправых «добровольческих батальонов» стать рукопожатым президентом Косово — прежде всего, благодаря активной поддержке со стороны Госдепа

При этом, националистическое правительство Тачи терроризировало албанскую общину хорошо знакомыми нам антисоциальными реформами, ликвидируя оставшуюся от Югославии «социалку» и подняв тарифы до «европейского уровня». Народные бунты против этих реформ тут же пресекались при активной моральной поддержке натовских патрулей — ради поддержания стабильности в регионе. А оппозиционные албанские политики были вынуждены бежать за пределы Косово, или подпадают под преследования властей — в духе репрессий против разжалованной из героев нации депутатки Надежды Савченко . При полном равнодушии западных СМИ.

Согласитесь — вся эта ситуация очень напоминает реалии современной Украины. Представители американского и европейского политикума предпочитают игнорировать многочисленные сообщения о преступлениях украинских националистов и массовых нарушениях прав человека на подконтрольных Киеву территориях — несмотря на то, что о них подробно рассказывают отчеты международных правозащитных групп. Если украинская власть пойдет еще дальше — по примеру того же Хашима Тачи — ей простят всё — потому что Украина интересует ее сюзеренов исключительно в качестве огромной военной базы и источника дешевых ресурсов.