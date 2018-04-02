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Цикл мастер-классов по изготовлению сувениров пройдет на Лермонтовском проспекте
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Цикл мастер-классов по изготовлению сувениров пройдет на Лермонтовском проспекте 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Создавать сувениры в технике «бумагопластика» научат посетителей Культурного центра «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп.2. Ежедневно с 5 по 26 апреля в центре будет проходить цикл бесплатных мастер-классов.
«На дворе прекрасный месяц апрель, который приносит по-настоящему весеннее настроение. Природа вокруг нас оживает и дарит желание радовать своих близких приятными подарками. Культурный центр «Лидер» приглашает всех желающих на цикл мастер-классов по изготовлению сувениров, который пройдет с 5 по 26 апреля», — сообщили в пресс-службе центра.
Начало мастер-классов в 13.00. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке. (то)
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