Цикл мастер-классов по изготовлению сувениров пройдет на Лермонтовском проспекте

Создавать сувениры в технике «бумагопластика» научат посетителей Культурного центра «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп.2. Ежедневно с 5 по 26 апреля в центре будет проходить цикл бесплатных мастер-классов.

«На дворе прекрасный месяц апрель, который приносит по-настоящему весеннее настроение. Природа вокруг нас оживает и дарит желание радовать своих близких приятными подарками. Культурный центр «Лидер» приглашает всех желающих на цикл мастер-классов по изготовлению сувениров, который пройдет с 5 по 26 апреля», — сообщили в пресс-службе центра.

Начало мастер-классов в 13.00. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке. (то)