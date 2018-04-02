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Александр Мишаков встретится с населением Таганского района 18 апреля
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Александр Мишаков встретится с населением Таганского района 18 апреля 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Глава управы Таганского района Александр Мишаков проведет встречу с жителями 18 апреля. Горожан приглашают в Городской центр профессионального и карьерного развития.
Главной темой станет: «О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги». В начале мероприятия представители управы поделятся советами, предложениями по заявленному вопросу. Затем жители района смогут задать свои вопросы и поучаствовать в обсуждении.
Всех желающих приглашают по адресу: улица Таганская, дом 40/42. Начало мероприятия запланировано на 19:00.
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