Александр Мишаков встретится с населением Таганского района 18 апреля

Глава управы Таганского района Александр Мишаков проведет встречу с жителями 18 апреля. Горожан приглашают в Городской центр профессионального и карьерного развития.

Главной темой станет: «О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги». В начале мероприятия представители управы поделятся советами, предложениями по заявленному вопросу. Затем жители района смогут задать свои вопросы и поучаствовать в обсуждении.

Всех желающих приглашают по адресу: улица Таганская, дом 40/42. Начало мероприятия запланировано на 19:00.