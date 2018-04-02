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Военнослужащие и юнармейцы российской военной авиабазы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны
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Военнослужащие и юнармейцы российской военной авиабазы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
К фронтовику Михаилу Андреевичу Иванову они приехали с подарками, помогли по хозяйству, пообещали поддерживать его и впредь своими визитами.
Военнослужащие российской военной авиабазы Кант в Киргизии и члены юнармейского отряда «Новое поколение» совместно с руководителем волонтерского движения «Милосердие» Галиной Толстых и настоятелем храма Александра Невского иереем Циклаури Евгением посетили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Иванова.
Это не первая их поездка к заслуженным людям. Традиционно они навестили фронтовика с гостинцами. За чаепитием военнослужащие и юнармейцы выслушали рассказ Михаила Андреевича о военной поре, подвиге советских солдат в боях с фашистами за независимость и свободу своей Родины, пообещали поддерживать ветерана и впредь своими визитами.
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