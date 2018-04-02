Реконструкция второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС-2) подошла к концу

«В Москве завершен один из крупнейших и очень важных для москвичей экологический проект. Речь идет о реконструкции Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Во-первых, все отстойники, которые давали сильный, неприятный запах накрыты специальными конструкциями. Это первое, что дало в десятки раз уменьшение запахов, которые шли от очистных сооружений. И второе, это реконструкция Курьяновских очистных сооружений, которая дала значительное улучшение качества сбросов в Москва-реку — значит, вода в реке будет значительно чище», — сказал журналистам Собянин.

Напомним, комплексная модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) проводится более десяти лет. (то)