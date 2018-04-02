Жители СКФО проголосовали за скамейки с подогревом и электронные библиотеки

ТАСС , 2 апреля. Старейший на Юге России парк Коста Хетагурова во Владикавказе, набережная Грозненского моря и фонтан, возведенный еще в 30-е годы прошлого столетия в Нальчике отреставрируют в 2018 году в рамках федеральной программе «Формирование современной городской среды» на Северном Кавказе. В крупных и маленьких городах появятся новые скверы, современные спортивные площадки, лавочки с подогревом и Wi-Fi, электронная библиотека и урны для раздельного мусора.

Голосование по выбору мест, которые будут благоустроены в 2018 году, прошло в марте, в нем приняли участие сотни тысяч жителей. Программа рассчитана на 2017-2020 годы с бюджетом 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация 400 комплексных проектов по благоустройству. Ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил, что те территории, за которые отдадут наибольшее количество голосов, благоустроят в этом году, остальные — поэтапно до 2022 года.

Центральный парк им. Коста Хетагурова во Владикавказе является одним из старых мест на Юге России. С XIX века — это любимое место горожан, что они и подтвердили во время рейтингового голосования — большинство из более чем 135 тыс. голосующих. Все они проголосовали за его благоустройство. Власти заверяют, что работы по реконструкции начнутся уже в этом году. В ближайшее время для него будет разработан дизайн-проект.

Это государственный памятник природы местного значения, поэтому все работы необходимо проводить исключительно при наличии разрешительной документации и в строгом соответствии с правилами проведения реконструкции исторических объектов. Вопрос его благоустройства взял под личный контроль глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов

"Парк является историческим и культурным наследием республики. Все работы должны быть выполнены качественно, без нареканий. Считаю, необходимо придать парку былую славу", — отметил Албегов.

Вместе с выбором благоустройства парка жителям Владикавказа предлагалось проголосовать и за реконструкцию набережной реки Терека. Там уже отремонтировали один из участков, обновили скамейки, площадь у пешеходного моста, установили ограждения с коваными элементами. Как рассказал ТАСС архитектор города Аслан Караев, в рамках реконструкции набережной восстановят утраченные исторические конструкции — лестницы и пандусы, благоустроены смотровые площадки, появятся различные зоны для активного и спокойного отдыха, площади для проведения городских мероприятий.

Спортивный городок в Черкесске

Проект создания современной зоны для активного отдыха и занятий спортом в западной части города стал лидером голосования в Черкесске. Там планируется создать современный спортивный городок и озеленить территорию, предусмотрено создание площадок для занятий различными видами спорта, строительство крытого зала для регби, где также будут установлены силовые тренажеры.

"На территории площадью более 5 тыс. кв. метров, в частности, будет предусмотрено поле для регби, волейбольная площадка, площадки для мини-футбола и стритбола, а также будут установлены уличные тренажеры, оборудованы беговые дорожки, площадка для сдачи нормативов ГТО. Это будет современный комфортный комплекс для активного отдыха и занятий спортом, как для любителей, так и профессионалов", — рассказал ТАСС один из авторов проекта, вице-президент федерации регби Карачаево-Черкесии (КЧР) Дмитрий Ульянов

Он отметил, что проект также предусматривает создание детской площадки. Большинство жителей Карачаевского городского округа, куда входят города Карачаевск Теберда , высказалось за первоочередное благоустройство лесопарковой зоны по улице Чкалова, сообщил ТАСС замначальника управления экономического развития, строительства и ЖКХ администрации округа Руслан Башлаев.

"В частности, планируется отремонтировать памятник воинам Великой Отечественной войны, обустроить пешеходные дорожки", — сказал Башлаев. Из семи выставленных на голосование дизайн-проектов в тройку лидеров попали проекты по благоустройству территории рядом со школой № 5 Карачаевска и парковой зоны в городе Теберде. Жители Усть-Джегуты высказались за благоустройство территории пруда микрорайона Московского, проект предусматривает строительство детской и спортивной площадки, создание уютных зон отдыха, установку красивых лавочек и беседок.

Всего в республике по итогам предварительного опроса было отобрано 15 дизайн-проектов. «Разработкой эскизов для рейтингового голосования занимались, в том числе, студенты Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии и Карачаево-Черкесского государственного университета им. Умара Алиева», — написал на своей странице в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов

В рамках Года и программы по формированию комфортной среды в республике до 2022 года планируется благоустроить около 1 тыс. дворов и 150 общественных мест.

Кавминводы — за благоустройство парков

В рейтинговом голосовании на Ставрополье участвовали более 400 тыс. жителей 22 населенных пунктов края. Большинство из них захотели благоустроить парки, даже если в городах уже есть хорошие курортные парковые территории.

Так, жители Пятигорска высказались за первоочередное благоустройство Комсомольского парка в крупном жилом микрорайоне Белая Ромашка. Эта парковая территория не раз становилась предметом судебных разбирательств, в свое время только стихийные митинги и выступления горожан спасли ее от застройки. Как пояснил главный архитектор Пятигорска Никита Шолтышев, разработку дизайн-проекта первой и второй очереди благоустройства Комсомольского парка предложило Ставропольское краевое училище дизайна.

По замыслу авторов, парк должен стать более приспособленным к занятиям спортом, на его территории появится новая аллея. На основе существующего теннисного корта планируется сделать спортивное ядро с площадками для игровых видов спорта (гандбольной и баскетбольной), роллердром, комплекс для воркаута и скейтпарк, а по периметру парка может появиться велосипедная дорожка.

"Также будет оборудована закрытая территория для выгула собак, предусмотрены места для отдыха с перголами, скамьи у фонтана и цветники", — рассказал Шолтышев. В Железноводске жители городского округа также проголосовали за проект благоустройства городского парка, расположенного в жилой части города-курорта, как и в Невинномысске

Скамейки с Wi-Fi, электронная библиотека в Ингушетии

В Ингушетии рекордное количество голосов в день выборов поступило от жителей Назрани — 36 тыс. человек. Все они хотят видеть благоустроенным новый сквер, который еще строится. «В прошлом году здесь был бурьян и гаражи, но мы расчистили всю эту территорию и скоро здесь смогут отдыхать горожане. Мы планируем здесь установить скамейки и посадить деревья и цветы. Еще сделаем для детей велосипедную дорожку, можно будет катать на роликах и самокатах», — рассказал пресс-секретарь мэра Назрани Магомед Аушев.

В Назрани также будет построен парк у реки Назранка. Старожилы города называют это место излюбленной и тихой территорией горожан, где можно отдохнуть от шума города. Власти Назрани планируют, помимо парковой зоны, создать у реки небольшой пруд, где заядлые рыбаки смогут ловить рыбу.

Магас в свою очередь продолжает стремиться к инновациям. Скоро еще в одном дворе появятся лавочки с подогревом и Wi-Fi, электронная библиотека и урны для раздельного мусора.

Дагестан — за улицы и парки

В дагестанском Дербенте наибольшее число голосов набрала улица им. Генерала Гайдарова, на втором месте — улица Фермерская. Жители Кизляра проголосовали за благоустройство парка Комсомола. Парк, расположенный в исторической части города, из-за удобного местоположения является не только местом отдыха горожан, но и местом, где проходят городские мероприятия. Это еще и памятное место — здесь располагаются мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне, памятник воинам-приморцам, погибшим в чеченскую кампанию, памятник жертвам теракта 9 января 1996 года.

"Этот парк давно нуждается в капитальной реконструкции. Согласно проекту, в целом сам дизайн парка не потерпит больших изменений. В обновленном парке появятся новые урны, скамейки и фонари ночного освещения, пешеходные зоны вымостят сверхпрочной плиткой. Кроме того, будет заменено ограждение парка, чтобы исключить въезд на его территорию на автомобиле и для защиты зеленых насаждений от коров", — рассказала ТАСС руководитель пресс-службы администрации Кизляра Сельминаз Салихова.

Чечне — за Грозненское море

Приоритетным для Грозного является реализация парка «Грозненское море» на берегу Чернореченского водохранилища. Согласно дизайн-проекту, на территории парка планируется озеленение, благоустройство набережной, строительство дорожек с навесами, зонами отдыха, раздельных пляжей, дельфинариев, семейного развлекательного парка. Благоустройство парка Грозненского моря запланировано на 2018-2022 годы.

"Там уже сейчас наблюдается большое скопление людей, пришедших посмотреть на фонтан, мы ожидаем, что поток увеличится с открытием в этом году дельфинария. В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году мы сделаем автостоянку, которая позволит избежать транспортного коллапса. Проект набрал необходимое количество голосов", — сообщила ТАСС заместитель мэра города Милана Садаева.

В рейтинговом голосовании участвовало восемь объектов, из них пять — три сквера и два парка — будут благоустроены. В частности, реконструкция будет проводиться на Сквере журналистов и в парке Материнской славы. Там будет проделан большой объем работы по озеленению, замене тротуарной плитки, обновлению скамеек, заверяют местные власти.

Исторический фонтан Нальчика

Жители Кабардино-Балкарии также выбрали общественные пространства — парки, скверы, пешеходные зоны, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь в этом году. По итогам отобрано 13 территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке. В перечень попал и фонтан на центральной аллее городского парка Нальчика.

"В столице республики проголосовали около 10 тыс. человек, из них около половины отдали предпочтение проекту реставрации фонтана на центральной аллее Атажукинского сада. Возведенный московскими архитекторами в 30-е годы прошлого века фонтан на центральной аллее имеет для многих поколений нальчан историческое значение. Вопрос о восстановлении его в первозданном виде, капитальном ремонте и замене инженерных систем водного каскада волнует жителей Нальчика с 2014 года", — сообщил руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни» Александр Ордашев.

Новый облик обретут также улица Энгельса в городе Майский, городская площадь в Баксане на проспекте Ленина, площадь Первооткрывателей в Тырныаузе, парк Победы в Чегеме, привокзальная площадь и аллея в Прохладном и другие.