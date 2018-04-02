Жителям Подмосковья доступна первая телевизионная цифровая башня

Для жителей Московской области стал доступным первый мультиплекс. Это телевизионная цифровая башня с зоной покрытия до 50 километров. К концу года в регионе появятся еще 10 мультиплексов.

Первая телевизионная цифровая башня появилась в Талдомском районе. Теперь 50 тысяч человек, а летом и вовсе — 250 тысяч могут любимые телепрограммы в цифровом качестве.

Достаточно иметь телевизоры с цифровым тюнером формата DVB T2, также можно использовать старые модели телевизоров, тогда необходимо иметь определенную приставку. А для того, чтобы принимать сигнал в частном доме, достаточно иметь простую дециметровую антенну

Всего в Москве и Московской области установлено 28 телебашен. Жителям столичного региона уже доступны 10 общеобязательных федеральных каналов и три радиоканала — это, так называемый, первый мультиплекс.

Запущено в конце прошлого года по всей территории Московской области, это первый мультиплекс, 10 общеобязательных федеральных общедоступных каналов, охват у нас на сегодняшний момент по Москве и Московской области, это больше 99,9% населения

— Дмитрий Назаров, директор филиала РТРС МРЦ.

До конца 2018 года появятся еще 10. В Подмосковье будет доступен второй мультиплекс — 10 бесплатных федеральных каналов в цифровом качестве. Сейчас он уже транслируется в Москве и ближайших к Москве

Сердце Талдомской телебашни — это передатчик, мощности которого хватает, чтобы обеспечить весь район высококлассным изображением без помех. За качеством сигнала и состоянием башни постоянно следят специалисты.

Мы осматриваем металлоконструкции нашей башни каждый день, осматриваем фидерный мост, чтобы не было никаких повреждений, раз в квартал наши сотрудники залезают до самой верхней точки и производят полную ревизию металлоконструкций башни

— Мария Ходыкина, ведущий инженер цеха эксплуатации РЦ № 3.

Уже к концу года 20 бесплатных федеральных каналов появятся у жителей всей Московской области.