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Жителям Подмосковья доступна первая телевизионная цифровая башня
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Жителям Подмосковья доступна первая телевизионная цифровая башня 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Для жителей Московской области стал доступным первый мультиплекс. Это телевизионная цифровая башня с зоной покрытия до 50 километров. К концу года в регионе появятся еще 10 мультиплексов.
Первая телевизионная цифровая башня появилась в Талдомском районе. Теперь 50 тысяч человек, а летом и вовсе — 250 тысяч могут любимые телепрограммы в цифровом качестве.
Достаточно иметь телевизоры с цифровым тюнером формата DVB T2, также можно использовать старые модели телевизоров, тогда необходимо иметь определенную приставку. А для того, чтобы принимать сигнал в частном доме, достаточно иметь простую дециметровую антенну
Дмитрий Назаров, директор филиала РТРС МРЦ.
Всего в Москве и Московской области установлено 28 телебашен. Жителям столичного региона уже доступны 10 общеобязательных федеральных каналов и три радиоканала — это, так называемый, первый мультиплекс.
Запущено в конце прошлого года по всей территории Московской области, это первый мультиплекс, 10 общеобязательных федеральных общедоступных каналов, охват у нас на сегодняшний момент по Москве и Московской области, это больше 99,9% населения
— Дмитрий Назаров, директор филиала РТРС МРЦ.
До конца 2018 года появятся еще 10. В Подмосковье будет доступен второй мультиплекс — 10 бесплатных федеральных каналов в цифровом качестве. Сейчас он уже транслируется в Москве и ближайших к Москве
городах-спутниках, таких как Мытищи, Подольск, Химки, а также в Шатуре и Талдоме.
Сердце Талдомской телебашни — это передатчик, мощности которого хватает, чтобы обеспечить весь район высококлассным изображением без помех. За качеством сигнала и состоянием башни постоянно следят специалисты.
Мы осматриваем металлоконструкции нашей башни каждый день, осматриваем фидерный мост, чтобы не было никаких повреждений, раз в квартал наши сотрудники залезают до самой верхней точки и производят полную ревизию металлоконструкций башни
— Мария Ходыкина, ведущий инженер цеха эксплуатации РЦ № 3.
Уже к концу года 20 бесплатных федеральных каналов появятся у жителей всей Московской области.
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