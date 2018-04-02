Губернатор Подмосковья усиливает свою защиту и закупает алкоголь

Кто и как обеспечивает безопасность главы Подмосковья — особенно после снежков в Волоколамске , — изучал Sobesednik.ru

В правительстве региона не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о решении Андрея Воробьева увеличить личную охрану после угроз жителей Волоколамска. В том, кто и как обеспечивает безопасность главы Московской области, разбирался Sobesednik.ru.

На стихийном митинге полторы недели назад жители Волоколомска забросали Андрея Воробьева снежками. От граждан губернатора Подмосковья спасла его личная охрана: через толпу он смог пробиться только под прикрытием людей в штатском. Героем интернета стала и девочка Таня, показавшая чиновнику жест «секир-башка».

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После инцидента в правительстве области решили усилить не только личную безопасность губернатора, но и административных зданий, выяснил Sobesednik.ru. В частности, через два дня после произошедшего было решено обеспечить защищенность зала заседаний в правительстве МО . Речь идет в том числе о технической защите от утечки информации. Стоимость работ — 4,7 млн руб.

Договор на охрану Дома правительства Московской области был размещен чуть раньше. Согласно техзаданию, исполнитель — ФГУП «Охрана» Росгвардии — обязан выставить 40 круглосуточных постов. В числе прочего сотрудники должны будут применять оружие для «защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах», и в случае «отражения группового нападения». Цена контракта — более 190 млн руб.

В конкурсе на право охранять правительство также приняло участие ЧОП «Честар», предложившее более выгодную цену (180,5 млн руб). Однако победителем все равно была объявлена структура Росгвардии.

Согласно недавно принятому федеральному закону, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ будет обеспечиваться войсками Национальной гвардии. Но он вступает в силу через 180 дней после опубликования.

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На вопрос, какими структурами обеспечивается безопасность губернатора Воробьева до этого момента, в его пресс-службе не ответили. Не смогли в пресс-службе губернатора и ответить на вопрос, действительно ли после угроз жителей Волоколамска было решено усилить личную охрану Воробьева.

Официальный запрос Sobesednik.ru отправил на электронную почту еще 23 марта. Спустя четыре дня в телефонном разговоре сотрудница пресс-службы сообщила, что запрос находится «в работе» и пообещала прислать ответ «сегодня-завтра». Но по состоянию на 2 апреля в редакцию он так и не поступил.

Согласно закону «О губернаторе Московской области», за счет регионального бюджета обеспечивается не только его личная охрана, но и членов семьи. Сопровождает охрана Воробьева и во время нерабочих визитов в другие регионы. По информации ЦУР, этой зимой глава Подмосковья вместе с коллегами-губернаторами Тульской и Ярославской областей отправился на охоту в Хакасию . С ружьями на зверя политики пошли в сопровождении сотрудников ФСО

Не против Воробьев расслабиться и на своей территории. Правительство МО заказало через сайт госзакупок услуги «по организации банкетного обслуживания». Согласно протоколу от 26 марта, победителем аукциона стало ООО «Новые люди», запросившее за работу 2,23 млн рублей.

За 676 тысяч рублей для правительства региона в марте закупили товары для блюд японской кухни. А 417 тысяч бюджетных рублей было решено потратить на закупку алкоголя: виски Jameson, Jack Daniels, Johnnie Walker, Chivas Regal, коньяка Hennessy, джина Beefeater, рома Bacardi, а также вина, водки и мартини.

цифра

Отдых подмосковных чиновников обойдется в сумму, равную стоимости 16 тысяч респираторов, предназначенных для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.

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