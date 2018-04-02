Преобразование ЗАО в ООО: юридическая помощь 

Преобразование ЗАО в ООО — это форма реорганизации, в которой предусматривается смену ИНН, а также ОГРН. Кроме того, осуществляется
полный переход прав и обязанностей от реорганизованного юридического лица к преобразованному юрлицу. При этом место акций занимают доли учредителей. Преобразование
ЗАО в ООО может включать в себя такие
изменения, как: адрес новой фирмы/компании, смена названия, изменения в составе
учредителей и многое другое. Перерегистрация ЗАО — это довольно сложный и ответственный процесс, который требует определенных знаний. Поэтому лучше
доверить преобразование квалифицированным специалистам, которые работают в нашей компании. Важно отметить, наша компания является непосредственным исполнителем,
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Последовательность
преобразования ЗАО в ООО Преобразование ЗАО в ООО осуществляется в два этапа. Прежде
всего, подписывается решение о преобразовании, а также нотариусом заверяется
заявление (форма Р12003). После чего в течение трех
дней документы необходимо подать в регистрирующие органы. На следующем этапе
подписывается решение о создании ООО, путем преобразования. Подписывается
передаточный акт, заявление по Форме Р12001 заверяется у нотариуса. Наши
специалисты знают, как правильно и максимально оперативно подготовить и оформить всю необходимую документацию. Они предоставляют профессиональную
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Профессионализм
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документов и подадим их в регистрирующие органы.
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