Преобразование ЗАО в ООО: юридическая помощь

Преобразование ЗАО в ООО — это форма реорганизации, в которой предусматривается смену ИНН, а также ОГРН. Кроме того, осуществляется

полный переход прав и обязанностей от реорганизованного юридического лица к преобразованному юрлицу. При этом место акций занимают доли учредителей. Преобразование

ЗАО в ООО может включать в себя такие

изменения, как: адрес новой фирмы/компании, смена названия, изменения в составе

учредителей и многое другое. Перерегистрация ЗАО — это довольно сложный и ответственный процесс, который требует определенных знаний. Поэтому лучше

доверить преобразование квалифицированным специалистам, которые работают в нашей компании. Важно отметить, наша компания является непосредственным исполнителем,

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Последовательность

преобразования ЗАО в ООО Преобразование ЗАО в ООО осуществляется в два этапа. Прежде

всего, подписывается решение о преобразовании, а также нотариусом заверяется

заявление (форма Р12003). После чего в течение трех

дней документы необходимо подать в регистрирующие органы. На следующем этапе

подписывается решение о создании ООО, путем преобразования. Подписывается

передаточный акт, заявление по Форме Р12001 заверяется у нотариуса. Наши

специалисты знают, как правильно и максимально оперативно подготовить и оформить всю необходимую документацию. Они предоставляют профессиональную

консультацию и отвечают на все интересующие клиента вопросы. Ознакомившись с предоставленными документами, они предложат оптимальный вариант преобразования,

учитывая требования клиента.

Приведем еще несколько весомых аргументов в пользу нашей

компании:

Профессионализм

сотрудников.

Подготовим пакет

документов и подадим их в регистрирующие органы.

Берем на себя все хлопоты по преобразованию.

Вся работа

выполняется в полном соответствии с действующим законодательством.

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ожидания.

Находим

индивидуальный подход, к каждому клиенту.

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