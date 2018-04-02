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Преобразование ЗАО в ООО: юридическая помощь
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Преобразование ЗАО в ООО: юридическая помощь 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Преобразование ЗАО в ООО — это форма реорганизации, в  которой предусматривается смену ИНН, а также ОГРН. Кроме того, осуществляется
полный переход прав и обязанностей от реорганизованного юридического лица к  преобразованному юрлицу. При этом место акций занимают доли учредителей. Преобразование
ЗАО в ООО может включать в себя такие
изменения, как: адрес новой фирмы/компании, смена названия, изменения в составе
учредителей и многое другое. Перерегистрация ЗАО — это довольно сложный и  ответственный процесс, который требует определенных знаний. Поэтому лучше
доверить преобразование квалифицированным специалистам, которые работают в  нашей компании. Важно отметить, наша компания является непосредственным исполнителем,
поэтому выполняем http://www.reg-centr.com/article/preobrazovanie-zao-v-ooo/преобразование ЗАО в ООО, ценакоторого доступна.
Последовательность
преобразования ЗАО в ООО  Преобразование ЗАО в ООО осуществляется в два этапа. Прежде
всего, подписывается решение о преобразовании, а также нотариусом заверяется
заявление (форма Р12003). После чего в течение трех
дней документы необходимо подать в регистрирующие органы. На следующем этапе
подписывается решение о создании ООО, путем преобразования. Подписывается
передаточный акт, заявление по Форме Р12001 заверяется у нотариуса. Наши
специалисты знают, как правильно и максимально оперативно подготовить и  оформить всю необходимую документацию. Они предоставляют профессиональную
консультацию и отвечают на все интересующие клиента вопросы. Ознакомившись с  предоставленными документами, они предложат оптимальный вариант преобразования,
учитывая требования клиента.
Приведем еще несколько весомых аргументов в пользу нашей
компании:
Профессионализм
сотрудников.
Подготовим пакет
документов и подадим их в регистрирующие органы.
Берем на себя все  хлопоты по преобразованию.
Вся работа
выполняется в полном соответствии с действующим законодательством.
Преобразование ЗАО в ООО цена вопроса оправдает все ваши
ожидания.
Находим
индивидуальный подход, к каждому клиенту.
Хотите, чтобы процесс преобразования прошел грамотно и без  лишних финансовых затрат? Вы попали по нужному адресу. Наши специалисты
гарантируют, что подготовленные ими документы не будут возвращены обратно на  доработку. Поэтому все будет выполнено в максимально короткие сроки. Предлагаем
и вам пополнить ряды, наших постоянных клиентов!
Рег-Центр. Ком http://www.reg-centr.com/
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