Асфальтобетонное покрытие в девяти дворах Нижегородского района планируют отремонтировать до конца лета

Ремонт асфальтобетонного покрытия на девяти дворовых территориях Нижегородского района столицы планируется завершить до конца лета 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Юго-Восточного округа Москвы.

«Масштабные работы по благоустройству планируется провести в этом году на территории Нижегородского района. Так, в весенне-летний период запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами на девяти дворовых территориях района», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, помимо прочего, работы по комплексному благоустройству запланированы в 2018 г. на 16 дворовых территориях Нижегородского района. Перечень работ включает в себя замену бетонного покрытия и бортового камня, ремонт газона, устройство ограждения и резинового покрытия, установку малых архитектурных форм, реконструкцию контейнерных площадок.