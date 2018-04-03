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Асфальтобетонное покрытие девяти дворовых территорий Нижегородского района отремонтируют «большими картами»
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Асфальтобетонное покрытие девяти дворовых территорий Нижегородского района отремонтируют «большими картами» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Масштабные работы по благоустройству планируется провести в этом году на территории Нижегородского района.
Так, в весенне-летний период запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами на девяти дворовых территориях района.
— Работы пройдут по следующим адресам: улица Нижегородская, дома 49А-51А; дома 63-65; дома 71-73; дом 75А; дома 83-83А-83Б; улица Верхняя Хохловка, дом 15; дом 17; дом 31; дома 33-39/47, — сообщил исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Жилищник Нижегородского района» Дамир Мусиков.
Кроме того, работы по комплексному благоустройству запланированы в этом году на 16 дворовых территориях Нижегородского района. Там произведут замену бетонного покрытия и бортового камня, ремонт газона, устройство ограждения и резинового покрытия, установку малых архитектурных форм, реконструкцию контейнерных площадок.
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