«Девочка в розовом» из Подмосковья посмотрит на мусор за границей

«Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Нидерланды, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет», — сказал губернатор.

Таня Лозова стала популярна в соцсетях после того, как появилась на митинге за закрытие мусорного полигона в Волоколамске. Момент, когда она указала на губернатора, а затем провела рукой по горлу, попал на видео, что стало поводом для множества мемов.

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов

В начале апреля губернатор заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Воробьев подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.