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«Девочка в розовом» из Подмосковья посмотрит на мусор за границей
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«Девочка в розовом» из Подмосковья посмотрит на мусор за границей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Власти Московской области оплатили экскурсию на предприятие по переработке мусора в Нидерланды для семьи девочки Тани Лозовой из Волоколамска, которая получила широкую известность из-за угрожающего жеста в адрес губернатора Андрея Воробьева. Об этом этом глава региона рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Нидерланды, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет», — сказал губернатор.
Таня Лозова стала популярна в соцсетях после того, как появилась на митинге за закрытие мусорного полигона в Волоколамске. Момент, когда она указала на губернатора, а затем провела рукой по горлу, попал на видео, что стало поводом для множества мемов.
Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.
В начале апреля губернатор заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Воробьев подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.
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