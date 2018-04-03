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Астрономы из Швейцарии открыли наиболее удаленную от Земли звезду
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Астрономы из Швейцарии открыли наиболее удаленную от Земли звезду 

ТАСС 13 минут назад
Фото: ТАСС
ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, расположенную на расстоянии 9 млрд световых лет. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте Женевского университета.
Отмечается, что открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря «эффекту гравитационной линзы». Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли. Обнаруженное светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Ученые назвали его Икаром.
Как заявил специалист департамента астрономии Женевского университета Антонио Кава, «наблюдение столь редкого явления, когда яркость одиночной звезды усиливается в тысячи раз, предоставило огромный объем информации». «Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд», — пояснил руководящий научной работой исследователь из Университета Миннесоты Патрик Келли.
В Женевском университете подчеркивают, что это открытие «знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд».
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