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На Ставрополье полицейские и общественники провели акцию «Госуслуги — это проще, чем кажется»
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На Ставрополье полицейские и общественники провели акцию «Госуслуги — это проще, чем кажется» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
На Ставрополье сотрудники Отдела МВД России по Кировскому городскому округу совместно с Общественным советом провели информационно — пропагандистскую акцию «Госуслуги — это проще, чем кажется».
В акции приняли участие студенты пятигорского медицинского колледжа.
Сотрудники полиции рассказали участникам мероприятия, что при использовании сайта государственных услуг сокращается время подачи заявки, есть возможность получить услугу в удобное время посредством сети Интернет. Напомнили о возможности оплаты госпошлины с 30% скидкой при электронной подаче заявления и безналичной оплате.
«Регистрация на сайте дает возможность гражданам получить доступ к пользованию полным спектром услуг, в том числе оказываемых по линии МВД, экономить время на заполнении бумаг и исключает необходимость ожидания в очередях. Все желающие могут зарегистрироваться на портале и в дальнейшем получать государственные услуги в удобное время и без очереди», — отметил председатель Общественного совета при ОМВД России по Кировскому городскому округу Анатолий Аксенов.
В рамках акции стражи порядка провели для студентов лекцию о пагубном влиянии наркотических веществ на организм подростков. Рассказали об уголовной и административной ответственности за хранение, потребление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
Студенты продемонстрировали антинаркотические плакаты, которые подготовили для участия во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!».
В завершение встречи полицейские вручили гражданам информационные памятки, содержащие весь спектр государственных услуг, оказываемых МВД России, с указанием контактных телефонов для получения интересующей информации.
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