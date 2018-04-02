На Ставрополье полицейские и общественники провели акцию «Госуслуги — это проще, чем кажется»

На Ставрополье сотрудники Отдела МВД России по Кировскому городскому округу совместно с Общественным советом провели информационно — пропагандистскую акцию «Госуслуги — это проще, чем кажется».

В акции приняли участие студенты пятигорского медицинского колледжа.

Сотрудники полиции рассказали участникам мероприятия, что при использовании сайта государственных услуг сокращается время подачи заявки, есть возможность получить услугу в удобное время посредством сети Интернет. Напомнили о возможности оплаты госпошлины с 30% скидкой при электронной подаче заявления и безналичной оплате.

«Регистрация на сайте дает возможность гражданам получить доступ к пользованию полным спектром услуг, в том числе оказываемых по линии МВД, экономить время на заполнении бумаг и исключает необходимость ожидания в очередях. Все желающие могут зарегистрироваться на портале и в дальнейшем получать государственные услуги в удобное время и без очереди», — отметил председатель Общественного совета при ОМВД России по Кировскому городскому округу Анатолий Аксенов.

В рамках акции стражи порядка провели для студентов лекцию о пагубном влиянии наркотических веществ на организм подростков. Рассказали об уголовной и административной ответственности за хранение, потребление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Студенты продемонстрировали антинаркотические плакаты, которые подготовили для участия во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!».

В завершение встречи полицейские вручили гражданам информационные памятки, содержащие весь спектр государственных услуг, оказываемых МВД России, с указанием контактных телефонов для получения интересующей информации.