«Единая Россия» до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры

"Построив даже один большой выставочный центр в регионе, не надо забывать о сотнях домах культуры в глубинке. И мы, силами нашего партийного проекта, осуществим мониторинг существующих домов культуры на предмет возможных рисков их закрытия. Если такие будут обнаружены, то мы тщательно проанализируем причины. Возможно, включив такой ДК в наш проект, мы сможем его спасти", — цитирует пресс-служба партии слова координатора проекта Ольгу Казакову

Она добавила, что в регионах, где появятся масштабные выставочные центры, партийный проект будет «особенно следить за тем, что у них происходит в сельских домах культуры и какой акцент они делают на села».

"Это важно для проекта, чтобы исполнительная власть регионов не переключилась полностью на глобальные стройки. Наша задача — привести в достойный вид и не допустить необоснованного закрытия действующих", — сказала Казакова.