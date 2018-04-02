Ещё
«Единая Россия» до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" «Культура малой родины» до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры на предмет возможных рисков их закрытия, сообщила пресс-служба партии в понедельник.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым обратил внимание на недопустимость закрытия действующих домов культуры.
"Построив даже один большой выставочный центр в регионе, не надо забывать о сотнях домах культуры в глубинке. И мы, силами нашего партийного проекта, осуществим мониторинг существующих домов культуры на предмет возможных рисков их закрытия. Если такие будут обнаружены, то мы тщательно проанализируем причины. Возможно, включив такой ДК в наш проект, мы сможем его спасти", — цитирует пресс-служба партии слова координатора проекта Ольгу Казакову.
Она добавила, что в регионах, где появятся масштабные выставочные центры, партийный проект будет «особенно следить за тем, что у них происходит в сельских домах культуры и какой акцент они делают на села».
"Это важно для проекта, чтобы исполнительная власть регионов не переключилась полностью на глобальные стройки. Наша задача — привести в достойный вид и не допустить необоснованного закрытия действующих", — сказала Казакова.
РИА Новости: последние новости
КПРФ обсудит с Медведевым вопросы развития аграрного сектора Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР СМИ: Москалькова разберется с причиной перевода Малобродского в другое СИЗО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи511
В Сочи горит пятиэтажный дом124
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня5
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки262
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение