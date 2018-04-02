Мероприятие в честь Дня освобождения узников фашизма пройдет в Москве 11 апреля

Ветераны Великой Отечественной войны и молодежь Подмосковья примут участие в мероприятии в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей на Поклонной горе в столице 11 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма.

«Памятное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, пройдет 11-го апреля в Музее Победы на Поклонной горе. В мероприятии примут участие узники фашизма, ветераны ВОВ, молодежь и учащиеся с разных уголков нашего Подмосковья», — говорится в сообщении.

В рамках памятного мероприятия пройдут митинг и акция «Память поколений», участники также возложат цветы к памятнику «Скорбящая мать» в Зале слез.