Певица Лолита Милявская собралась выходить на пенсию

Знаменитая российская певица Лолита Милявская не устает удивлять публику неожиданными образами и заявлениями. Так, на днях артистка вдруг сообщила поклонникам, что вскоре собирается выйти на пенсию.

Популярная эстрадная певица Лолита Милявская обескуражила многих поклонников новым заявлением, сделанным ею во время выступления на своем концерте в Екатеринбурге . 54-летняя артистка сообщила со сцены, что состоявшийся концерт стал для нее «последним — предпенсионным», добавив также, что уже приступила к оформлению документов, необходимых для получения государственной пенсии.

Стоит отметить, что Лолита всегда остается верна себе и поэтому мало кто из зрителей по-настоящему удивился ее появлению на сцене с вязанием в руках. «Вот стукнет мне 55, и я буду последующие 10 лет колесить по миру с прощальным туром», — пошутила звезда эстрады. Однако зажигательные танцы и непревзойденный вокал Милявской совершенно не располагали публику принять всерьез ее заявление.

«Ну какая пенсия, Лолочка? Ты еще в самом соку!» «Смешно! Вот прям от души! Это ж Борисовна так и сделала, а потом еще и Алегрова…» «Оно и видно! Весь все пенсионеры именно так себя и ведут, как вы!» «Ой, точно! У нас же все звезды так уходят на пенсию, а потом еще лет –дцать по стране ездят с концертами… прощаются» К слову, не так уж давно в социальных сетях с интересом обсуждали очередные публичные танцы Лолиты вне сцены. Тогда многие интернет-пользователи наперебой твердили о том, что в «ее возрасте стоит быть скромнее», теперь же фанаты уверяют звезду, что ей еще очень рано думать о пенсии. Вот такой непредсказуемый народ живет в нашей стране, угодить которому порой бывает крайне трудно.