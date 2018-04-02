Волгоградская компания стала оператором в сфере обращения ТКО в Ростове-на-Дону

Волгоградская компания «Чистый город» будет обслуживать Ростов и Мясниковский район области и построит там экопарк.

Министерство ЖКХ Ростовской области заключило с «Чистым городом» соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет. По словам председателя совета директоров «Чистого города» Полины Вергун, в мусорную отрасль Ростова-на-Дону планируется поэтапно вложить более 2 млрд рублей.

Напомним, Ростовская область поделена на рода кластеры, названные межмуниципальными экологическими отход перерабатывающими комплексами (МЭОК). Мясниковский МЭОК, в котором проживает более миллиона человек, стал второй зоной деятельности «Чистого города» в Ростовской области. На территории Ростовской области эта вторая зона деятельности компании, в конце прошлого года ГК «Чистый город» стала оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК.

«В Мясниковском МЭОК компания также планирует выступить и в качестве инвестора. Будет построен региональный экотехнопарк, в состав которого войдут мусоросортировочный комплекс, установки по утилизации и обезвреживанию отходов, полигон ТКО. В целях снижения выбросов свалочного газа в атмосферный воздух будут предусмотрены и специальные технологии по обезвреживанию отходов. В ближайшие два года планируется поэтапно довести долю утилизации и обезвреживания до 60% — такого показателя сейчас в России нигде нет», — разъяснила Полина Вергун.