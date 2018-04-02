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Волгоградская компания стала оператором в сфере обращения ТКО в Ростове-на-Дону
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Волгоградская компания стала оператором в сфере обращения ТКО в Ростове-на-Дону 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Волгоградская компания «Чистый город» будет обслуживать Ростов и Мясниковский район области и построит там экопарк.
Министерство ЖКХ Ростовской области заключило с «Чистым городом» соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет. По словам председателя совета директоров «Чистого города» Полины Вергун, в мусорную отрасль Ростова-на-Дону планируется поэтапно вложить более 2 млрд рублей.
Напомним, Ростовская область поделена на рода кластеры, названные межмуниципальными экологическими отход перерабатывающими комплексами (МЭОК). Мясниковский МЭОК, в котором проживает более миллиона человек, стал второй зоной деятельности «Чистого города» в Ростовской области. На территории Ростовской области эта вторая зона деятельности компании, в конце прошлого года ГК «Чистый город» стала оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК.
«В Мясниковском МЭОК компания также планирует выступить и в качестве инвестора. Будет построен региональный экотехнопарк, в состав которого войдут мусоросортировочный комплекс, установки по утилизации и обезвреживанию отходов, полигон ТКО. В целях снижения выбросов свалочного газа в атмосферный воздух будут предусмотрены и специальные технологии по обезвреживанию отходов. В ближайшие два года планируется поэтапно довести долю утилизации и обезвреживания до 60% — такого показателя сейчас в России нигде нет», — разъяснила Полина Вергун.
ГК «Чистый город» работает в Волгоградской, Омской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях, а также в республике Калмыкия. В двух последних субъектах «Чистый город» является региональным оператором.
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