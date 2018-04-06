Родные жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье требуют новых выплат 

Близкие родственники жертв падения самолета Ан‐148 в Подмосковье сочли выплаченные им компенсации недостаточными и подали иски к авиакомпании и страховщикам. Об этом сообщили в пресс‐службе Советского районного суда Орска.
Родные двух погибших пассажирок уверены, что размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы, требуя у «Саратовских авиалиний» и компании «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца
— пресс-служба суда.
Уточняется, что материальным ущербом истцы называют стоимость багажа.
Оба гражданских дела сейчас проходят процедуру подготовки к судебному разбирательству.
Направлявшийся из Москвы в Орск самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля, спустя считанные минуты после взлета. На борту лайнера были 65 человек и шесть членов экипажа. Все они погибли. После случившегося перевозчик выплатил родственникам шести работников предприятия по одному миллиону рублей на семью за каждого погибшего в авиакатастрофе. В свою очередь компания «АльфаСтрахование» выплатила по два миллиона 25 тысяч рублей на каждого погибшего.
В начале недели стало известно о намерении Росавиации полностью закрыть «Саратовские авиалинии». В Федеральном агентстве воздушного транспорта уже подготовили официальное письмо на имя генерального директора авиакомпании Алексея Вахромеева.