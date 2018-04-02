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Григорий Ивлиев возглавит мегарегулятор в сфере интеллектуальной собственности
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Григорий Ивлиев возглавит мегарегулятор в сфере интеллектуальной собственности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На базе Роспатента будет создана новая структура по цифровым правам — мегарегулятора в сфере интеллектуальной собственности. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе совместной коллегии Минэкономразвития и Роспатента, а также при участии заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, сообщает пресс-служба Сколково.
Отмечалось также, что часть полномочий у ряда министерств будут отозваны и переданы новому ведомству.
Возглавит новую структуру глава Роспатента Григорий Ивлиев.
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