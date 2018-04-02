Месячник по благоустройству начался на северо-западе столицы 

В Северо-Западном округе столицы 1 апреля стартовал традиционный месячник по благоустройству. До 30 апреля на территории округа приведут в порядок жилые и нежилые здания: помоют и отремонтируют фасады и цоколи, водоотводящие лотки, входные двери, лестницы, козырьки, освещение в подъездах.
Во дворах очистят порядка 850 га газонов, отремонтируют детские, спортивные и контейнерные площадки, покрасят и приведут в надлежащий вид газонные ограждения и урны. Уберут также территории парков и скверов. А в рамках программы «Миллион деревьев» в округе запланирована посадка 200 деревьев и 18 тысяч кустарников. К слову, кустарников больше всего планируется высадить в районах Куркино и Северное Тушино. Помочь сотрудникам коммунальных служб смогут все желающие. 14 и 21 апреля состоятся общегородские субботники. (ср)