Месячник по благоустройству начался на северо-западе столицы

В Северо-Западном округе столицы 1 апреля стартовал традиционный месячник по благоустройству. До 30 апреля на территории округа приведут в порядок жилые и нежилые здания: помоют и отремонтируют фасады и цоколи, водоотводящие лотки, входные двери, лестницы, козырьки, освещение в подъездах.