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Скворцы и грачи вернулись в Москву
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Скворцы и грачи вернулись в Москву 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Скворцы и грачи вернулись в столицу из южных регионов после зимы.
Вскоре в город прилетят также зяблики, которые сейчас находятся в Брянской области, рассказали в ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, передает Агентство «Москва».
Кроме того, путь к городу держат белые трясогузки и журавли. Когда с водоемов сойдет лед, там появятся кряквы, хохлатая чернеть, шилохвость, широконоска, гоголь и другие птицы. В апреле прилетят также скворцы, полевые жаворонки и дикие гуси. Жители столичного региона смогут увидеть канюка, ястреба-перепелятника, пустельгу и камышницу.
Послушать пение черного дрозда, черноголовой славки, зяблика и скворца можно будет во время прогулки в пойме реки Сетунь.
Отмечается, что к водоемам планируемого к созданию заказника «Долгие пруды» прилетят на гнездование озерные чайки, камышницы и лысухи.
В мае в столицу возвратятся коростели, а также последние пернатые мигранты — чечевицы. Эти птицы селятся в зарослях кустов поймы рек. Самец имеет ярко красный окрас, его пение напоминает слова: «витю-видел, ты-витю-видел, ты-видел-витю», добавили в ведомстве.
Ранее первых птиц, вернувшихся после холодов, заметили пользователи соцсетей на юго-востоке Москвы в районе Лефортово.
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