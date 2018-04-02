Скворцы и грачи вернулись в Москву

Скворцы и грачи вернулись в столицу из южных регионов после зимы.

Вскоре в город прилетят также зяблики, которые сейчас находятся в Брянской области , рассказали в ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, передает Агентство «Москва»

Кроме того, путь к городу держат белые трясогузки и журавли. Когда с водоемов сойдет лед, там появятся кряквы, хохлатая чернеть, шилохвость, широконоска, гоголь и другие птицы. В апреле прилетят также скворцы, полевые жаворонки и дикие гуси. Жители столичного региона смогут увидеть канюка, ястреба-перепелятника, пустельгу и камышницу.

Послушать пение черного дрозда, черноголовой славки, зяблика и скворца можно будет во время прогулки в пойме реки Сетунь.

Отмечается, что к водоемам планируемого к созданию заказника «Долгие пруды» прилетят на гнездование озерные чайки, камышницы и лысухи.

В мае в столицу возвратятся коростели, а также последние пернатые мигранты — чечевицы. Эти птицы селятся в зарослях кустов поймы рек. Самец имеет ярко красный окрас, его пение напоминает слова: «витю-видел, ты-витю-видел, ты-видел-витю», добавили в ведомстве.