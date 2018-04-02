«Люди верят в лучшее будущее, поскольку настоящим недовольны»

«Надо разобраться в том, что он (запрос) означает. Значительной части граждан надоела ситуация в пребывания в постоянном стрессе, перманентном кризисе и для себя лично, и для страны.

Однако, когда люди верят, что перемены должны быть только к лучшему — это завуалированная форма недовольства. Людям не нравится формат и качество жизни сейчас. Запрос на лучшее будущее означает, что нет лучшего настоящего.

Главные оптимисты в стране — это действительно пенсионеры. Их уверенность объясняется тем, что достигать им ничего уже и не надо — у них есть определенные гарантии безопасности и стабильного достатка, которые они научились ценить. Именно этот класс оптимистов и составляет ядерную основу электората, партии власти и лично президента. Самая распространенная байка в избиркомах: приходит на участок старушка и говорит: „А где мне за Путина проголосовать, он же мне пенсию платит?“.

А оптимизм пенсионеров, надо признать, обоснован. В нашей стареющей стране кто бы ни стал ведущей политической силой, все равно будет вынужден опираться на пенсионеров и этот самый их „оптимизм скромности“.

Скепсис горожан и молодежи также традиционен и понятен. Так было всегда и везде. Я боюсь, что власти предложить молодым людям сегодня нечего. А, значит, их социальная ответственность будет размыватьcя и купироваться. Какие-то группы будут подкупаться, какая-то часть молодежи инкорпорируется в бюрократические структуры. Некоторые грамотные губернаторы действуют именно в этом направлении. Да, и федеральный запрос на „молодых технократов“ с точки зрения pr-технологий, — это именно ответ на общий тренд.

Кстати, если посмотреть соцопросы в Волгоградской области , то можно отметить, что лет 5-6 назад сошел на нет интерес к протесту у молодежи, у студентов. Доминирующий тренд — встроиться в систему. Делать карьеру, не разрушать, не демонтировать, а стать ее частью. Это, конечно, тоже один из ресурсов, которые обеспечат стабильность действующей политической системы