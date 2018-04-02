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Нелегальных мигрантов зафиксировали на территории Карелии
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Нелегальных мигрантов зафиксировали на территории Карелии 

Карельские вести 1 час назад
За минувшую неделю вынесено 36 постановлений о наложении административных штрафов на сумму более 61 000 рублей.
Как сообщает МВД по РК, выявлено 116 административных правонарушений миграционного законодательства.
За нарушение режима пребывания иностранных граждан, а также в сфере осуществления трудовой деятельности иностранцами привлечено 15 правонарушителей. Выявлено 101 нарушение паспортного режима и регистрационных правил,
— сообщает МВД по РК.
Вынесено 36 постановлений о наложении административных штрафов на сумму более 61 000 рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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