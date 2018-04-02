Нелегальных мигрантов зафиксировали на территории Карелии

За минувшую неделю вынесено 36 постановлений о наложении административных штрафов на сумму более 61 000 рублей.

Как сообщает МВД по РК, выявлено 116 административных правонарушений миграционного законодательства.

За нарушение режима пребывания иностранных граждан, а также в сфере осуществления трудовой деятельности иностранцами привлечено 15 правонарушителей. Выявлено 101 нарушение паспортного режима и регистрационных правил,

— сообщает МВД по РК.

Вынесено 36 постановлений о наложении административных штрафов на сумму более 61 000 рублей.