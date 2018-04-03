Ещё
«Здоровая акция» стартовала в Бабушкинском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Здоровая акция» стартовала в Бабушкинском парке 

Управа района Бабушкинский 44 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Старт акции «#МоскваЗдоровыйГород», которая призвана показать молодежи привлекательность здорового и активного образа жизни дан в Бабушкинском парке.
«В рамках проекта «МоскваЗдоровыйГород» совместно будут организованы мероприятия, направленные на продвижения здорового и активного образа жизни среди жителей Москвы и гостей столицы, созданы 12 нестационарных, антивандальных конструкций профилактической тематики, возле которых можно сделать селфи», — говорится в группе ВКонтакте Бабушкинского парка.
Фотографии около арт-объектов можно выкладывать на сайте проекте МоскваЗдоровыйГород. РФ и в социальных сетях с хештегом. #МоскваЗдоровыйГород.
Самые удачные фотографии будут участвовать в составлении коллажа, который украсит социальные объекты Москвы. (ск)
Управа района Бабушкинский: последние новости
На Печерской улице откроется мобильная приемная соцзащиты В СВАО начались мероприятия по подготовке фонтанов к сезону Встреча с населением в Бабушкинском состоится 18 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам217
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом86
Тулеев получил новую должность412
Названа причина развития особо злостного рака
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение