«Здоровая акция» стартовала в Бабушкинском парке

Старт акции «#МоскваЗдоровыйГород», которая призвана показать молодежи привлекательность здорового и активного образа жизни дан в Бабушкинском парке.

«В рамках проекта «МоскваЗдоровыйГород» совместно будут организованы мероприятия, направленные на продвижения здорового и активного образа жизни среди жителей Москвы и гостей столицы, созданы 12 нестационарных, антивандальных конструкций профилактической тематики, возле которых можно сделать селфи», — говорится в группе ВКонтакте Бабушкинского парка.

Фотографии около арт-объектов можно выкладывать на сайте проекте МоскваЗдоровыйГород. РФ и в социальных сетях с хештегом. #МоскваЗдоровыйГород.

Самые удачные фотографии будут участвовать в составлении коллажа, который украсит социальные объекты Москвы. (ск)