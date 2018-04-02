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В Химках открылась пасхальная ярмарка
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В Химках открылась пасхальная ярмарка 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Тематическая ярмарка «Пасхальный праздник» начала свою работу в городском округе Химки. В этом году она открылась сразу на двух площадках — на улицах Мельникова и Чапаева.
У жителей Химок появилась возможность подготовиться к празднованию Светлого Христова Воскресения и приобрести все необходимые товары. На ярмарке представлена продукция подмосковных фермерских хозяйств. В частности, химчане смогут приобрести пасхальные куличи, творог, сухофрукты, а также продукцию монастырских и фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов.
Ранее сообщалось, что ярмарки выходного дня появятся во всех округах Москвы 20 апреля. Прием онлайн‐заявок на участие в них стартует уже 2 апреля.
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