Юные гости библиотеки на Фестивальной нарисуют персонажей любимых сказок

Игровая программа для детей «Жила-была сказка» пройдет 6 апреля в библиотеке № 27 на Фестивальной улице. Маленькие гости познакомятся с русскими народными сказками.

— Ребята поиграют в игры, соберут пазлы, поучаствуют в конкурсах и викторинах, нарисуют персонажей любимых сказок, — сообщила заведующая библиотекой Любовь Агасарян

Цель программы — воспитание чувства прекрасного у детей, развитие образной памяти и речи, воспитание нравственных качеств.

Начало в 10.00. Напомним, что библиотека № 27 находится по адресу улица Фестивальная, дом 67. (ео)