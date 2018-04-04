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Юные гости библиотеки на Фестивальной нарисуют персонажей любимых сказок
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Юные гости библиотеки на Фестивальной нарисуют персонажей любимых сказок 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Игровая программа для детей «Жила-была сказка» пройдет 6 апреля в библиотеке № 27 на Фестивальной улице. Маленькие гости познакомятся с русскими народными сказками.
— Ребята поиграют в игры, соберут пазлы, поучаствуют в конкурсах и викторинах, нарисуют персонажей любимых сказок, — сообщила заведующая библиотекой Любовь Агасарян.
Цель программы — воспитание чувства прекрасного у детей, развитие образной памяти и речи, воспитание нравственных качеств.
Начало в 10.00. Напомним, что библиотека № 27 находится по адресу улица Фестивальная, дом 67. (ео)
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