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Нуждающимся жителям района оказывают социальную поддержку
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Нуждающимся жителям района оказывают социальную поддержку 

Управа района Вешняки 45 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В прошлом году силами управы района Вешняки было проведено несколько мероприятий в рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». Об этом вешняковцам сообщил глава управы Сергей Махов.
По его словам, в рамках выполнения программы по социально-экономическому развитию района Вешняки нуждающиеся жители получали от управы адресную социальную помощь.
Сергей Михайлович пояснил, что льготным категориям граждан помощь оказывалась и в форме социально-бытовых услуг. Он подчеркнул, что особо пристальное внимание удалялось социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения и формированию для указанных категорий безбарьерной среды, кроме того выполнялся ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот.
Глава управы указал, что в реализацию данной программы также были включены и мероприятия, связанные с памятными и значимыми датами.
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