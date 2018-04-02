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Ольга Бузова возмутила поклонников обнаженными ягодицами
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Ольга Бузова возмутила поклонников обнаженными ягодицами 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
В последнее время Ольга Бузова все чаще обнажается, тем самым провоцируя своих фолловеров на различные эмоции. И реакция подписчиков звезды не всегда положительная. На днях Ольга поделилась обложкой весеннего номера журнала Playboy, для которого она снялась топлес, а несколько часов назад показала еще одну откровенную фотографию. На кадре Бузова запечатлена в белье. Многих поклонников возмутили трусы телеведущей и певицы, которые почти не скрывают ее ягодицы.
«Оленька, оденься и уйди домой. Тебе надо отдохнуть, найти мужика, родить детей и жить счастливо!»; «Оля не позорься твоя бабушка на это смотрит как ты говорила! Позорище!»; «С каждым разом меньше одежды на ней»; «Я не помню ее одетой»; «Оля, что с тобой случилось? Все больше тела напоказ»; «Неужели больше нечего показать, да фигура отличная, но может хватит показывать», — пишут фолловеры. Но несмотря на критику, фото уже набрало почти 400 тысяч лайков и тысячи комментариев.
А как тебе кажется, стоит ли Ольге Бузовой делится подобными снимками?
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Фото:Instagram
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