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Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в Рязановском
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Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в поселении Рязановское. Информацию об этом предоставили 1 апреля в местной администрации.
— Большая часть мест для уроков находится на базе образовательных учреждений. На данный момент функционирует семь точек для занятий. Уроки по информатике, иностранным языкам и живописи будут проходить на образовательных площадках «Ерино», «Родники». Занятия фитнесом и хореографией, в частности зумбой, — в Спортивном комплексе «Десна» и Доме культуры «Пересвет», — сообщила начальник отдела социальных коммуникаций программы по активному долголетию администрации поселения Рязановское Ольга Карнаухова.
На данный момент самыми востребованными дисциплинами являются информационные технологии и английский язык.
Ольга Карнаухова добавила, что программа по активному долголетию стала очень популярной. Более 750 заявок на участие в акции подали посетители Центра социального обслуживания «Щербинский», к которому относится Клиентская служба поселения Рязановское.
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