«Гречка, сэр». В Британии заменили «лапшу» об отравлении новым блюдом

«Гречка, сэр». В Британии заменили «лапшу» об отравлении новым блюдомВ Британии обновили обличительный рацион. Понимая, что подданным Ее Величества может приесться вся эта липкая «лапша» об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, здесь ввели в информационное меню новое «блюдо». Гречку. В их подаче она, правда, тоже выеденного яйца не стоит, но, если уж заваривать антироссийскую кашу, то не из овсянки же. Сэр.

Как написала накануне The Sun со ссылкой на осведомленные источники, именно к русской крупе склоняется следствие по делу о «покушении в Солсбери». В полиции теперь считают, что нервно-паралитическое вещество привезли из России в пачке обыкновенной гречки. Дескать, роковой для шпиона могла оказаться вкусовая ностальгия по родине. Ждал гостинцев от дочери, но она в спешке забыла. Поэтому продуктовый набор — в него входили еще и специи с лавровым листом — передала подруга Юлии, что прилетела в Лондон чуть позже. Ее, как пишет газета, в Скотланд-Ярде уже допросили.

Где она сейчас и в каком статусе — не уточняется. Но это и неважно. Все же сходится. Россия — крупнейший в мире производитель гречки. Причем признает, что осталась им и после распада СССР. Гречка — она ядрица. Стало быть, от слова «яд». Лаврушка же со специями в их британской интерпретации — это потому, что они, хоть убей, не понимают, как это можно есть в чистом виде. Тем не менее, решили попробовать. «Мясо» же в этом деле есть, а вот гарнира явно не хватало.

Пока не известно, это над The Sun так прикололись «осведомители» или это ее собственное «творчество», но вышло занятно. Газета, шутя, раскрыла логику этого расследования, в частности. Если не британских манипуляций вообще. Главное в них — это расчет на готовность публики поверить даже в бред, если он имеет хоть какое-то правдоподобие. А здесь все так и кишит Россией. По крайней мере, теперь ясно, кто доставил отраву, как и в чем.

Хотя, по сути, таблоид всего лишь сделал то, что официальный Лондон сделал со всем миром. Разыграл. И надо сказать, что более искусно, поскольку не сразу и догадаешься, что это тонкий английский юмор. Даже в Англии не все его поняли. У нас это называется: купились. Солидные издания бросились перепечатывать хохму. То, что она вышла 1 апреля, никого из них не смутило. Обратили внимание на другое совпадение. Как бы «утечка» произошла сразу после известия о том, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Значит, она и дала показания. То есть, можно верить.

В конце концов, версия про гречку ничуть не хуже всех предыдущих. Но с каким убедительным знанием русской души и русской кулинарной культуры. У нас же так и говорят: куда бы судьба ни забросила русского человека, рано или поздно он начинает искать там гречку. Вот Скрипаль и нашел. На свою беду. Им бы, чтоб вообще сомнений не осталось, следовало назвать это кушанье по-питерски: «греча». Тогда прямая связь с президентом России была бы абсолютной. Еще жаль, что они не догадались «ввезти» в Британию хрен. Это ведь тоже так по-русски. И гречки не слаще. И когда-нибудь Москва бы точно призналась, мол, «хрен вам».

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