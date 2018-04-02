«Нижегородэлектротранс» очистит столбы от рекламы

Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» планирует очистить опоры контактной сети трамваев и троллейбусов от незаконной наружной рекламы в 2018 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно материалам госзакупки, электронный аукцион по выбору подрядчика пройдет 19 апреля. Стартовая цена контракта — 4,467 млн рублей. Деньги выделят из собственных средств предприятия. Всего планируется очистить 10 400 столбов.

Работы будут проводиться два раза в месяц, а также внепланово по требованию заказчика до конца 2018 года.