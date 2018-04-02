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«Нижегородэлектротранс» очистит столбы от рекламы
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«Нижегородэлектротранс» очистит столбы от рекламы 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» планирует очистить опоры контактной сети трамваев и троллейбусов от незаконной наружной рекламы в 2018 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно материалам госзакупки, электронный аукцион по выбору подрядчика пройдет 19 апреля. Стартовая цена контракта — 4,467 млн рублей. Деньги выделят из собственных средств предприятия. Всего планируется очистить 10 400 столбов.
Работы будут проводиться два раза в месяц, а также внепланово по требованию заказчика до конца 2018 года.
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