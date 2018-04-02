Володин рассказал, когда Дума президентские проекты о борьбе с коррупцией

"Сегодня законопроекты направлены в профильные комитеты: комитет по безопасности и противодействию коррупции, комитет по государственному строительству и законодательству и комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы", — сказал Володин парламентским журналистам.

По его словам, законодательные инициативы президента — очередной шаг в последовательной борьбе с коррупцией. Спикер ГД также подчеркнул, что «меры по борьбе с коррупцией, которые были приняты ранее, показали эффективность». По мнению Володина, большая открытость органов власти, прозрачность информации, связанной с их деятельностью, существенно повысили качество услуг, оказываемых населению.

"Внесенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативы подготовлены на основе анализа правоприменительной практики. Их принятие однозначно повысит эффективность борьбы с коррупцией", — заявил спикер ГД.

Путин ранее внес в ГД пакет проектов, которыми предусматривается, что руководители государственных корпораций и государственных внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах.

Кроме того, предлагается упростить порядок привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за коррупцию в случае признания ими факта правонарушения. Еще одним нововведением станет установление единого срока давности для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения коррупционного деяния.