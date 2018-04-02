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«Душевный Bazar — 2018» начинает отбор участников
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«Душевный Bazar — 2018» начинает отбор участников 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Самая крупная благотворительная ярмарка в России «Душевный Bazar — 2018» начинает отбор участников. Как сообщили организаторы, заявки принимаются с 3 апреля по 3 мая 2018 года. Организатором традиционно выступает D-Group.Social.
Потенциальным участникам, команде НКО или социального проекта, рекомендуется внимательно изучить критерии отбора, а также требования и пожелания организаторов по представлению концепции участия в ярмарке и пакета документов.
"Уже при работе над ними нужно понимать, как будет выглядеть ваша потенциальная площадка на «Душевном Bazar'e», но еще важнее — продумать механику взаимодействия с гостями ярмарки. Хорошие примеры можно и нужно «подсмотреть» у участников прошлых лет, особенно 2017 года. Информацию можно найти на официальном сайте нашего проекта", — говорит руководитель отдела по управлению проектами D-Group.Social Светлана Лайша.
Затем участники будут приглашены на очные встречи с экспертами. Здесь им предстоит презентовать свои идеи по представлению социальных и благотворительных проектов или программ, а также получить рекомендации специалистов и формы обратной связи. Серия экспертных сессий будет продолжаться в период с 17 мая до 20 июня. По их итогам организаторы выберут не более 50 организаций для участия уже в девятой по счету ярмарке 9 декабря 2018 года.
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