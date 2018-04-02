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Арбитражных управляющих вывели на чистую воду
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Арбитражных управляющих вывели на чистую воду 

Legal.Report 49 минут назад
Федеральная налоговая служба запустила новый онлайн-сервис, который позволяет проконтролировать работу арбитражного управляющего при процедурах банкротства либо заранее оценить профессионализм кандидатов на эту должность.
Воспользовавшись системой, можно получить сведения о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротств. Эта информация должна помочь пользователям в анализе соответствия кандидатуры арбитражного управляющего требованиям закона о банкротстве, а также стать инструментом контроля его деятельности, в том числе со стороны саморегулируемой организации. В результате, как предполагается, должно сократиться число нарушений при процедурах банкротства.
Для поиска информации необходимо ввести хотя бы один из реквизитов: наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, фамилию или ИНН управляющего, наименование должника. Есть возможность выбора сведений за определенный период или по региону местонахождения должника. Данные предоставляются в виде таблицы, где указаны в том числе номер вступившего в силу судебного акта, дата решения и наименование суда, установившего нарушение, а также примененное наказание — штраф, устное замечание, предупреждение, дисквалификация и пр.
Сейчас с помощью этой базы данных можно получить сведения за период с января 2015 по декабрь 2017 года. Впоследствии информация будет пополняться.
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