Во Франции начали разрабатывать гигантский дирижабль нового поколения

Французские предприниматели реализуют пилотный проект Flying Whales ("Летающие киты") по строительству дирижаблей нового поколения для перевозки негабаритных грузов в труднодоступной местности. Первый испытательный полет должен состояться в 2021 году, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Длина дирижабля, который будет наполняться гелием, составит около 150 метров. Погрузочная площадка представляет собой прямоугольник длиной 75 и шириной 8 метров. Аппарат способен поднимать вес свыше 60 тонн. Техника, в том числе, предназначена для перевозки роторов для ветряных турбин, древесины из труднодоступных лесных массивов и других хозяйственных грузов. Кроме того, она может быть использована в спасательных операциях после природных катастроф.

Погрузка и разгрузка осуществляется с помощью лебедок. Дирижабль будет постоянно находиться в воздухе, снижаясь при необходимости на нужную высоту. Агрегат управляется экипажем из двух пилотов, может также выполнять задания дистанционно. По словам инициатора проекта Себастьяна Бугона, уже привлечены инвестиции в размере 200 миллионов евро. Работа проводится совместно с китайскими партнерами. Планируется построить 150 дирижаблей, которые, по предварительным расчетам, принесут прибыль до пяти миллиардов евро.

При этом, как отмечает предприниматель, вызовами являются, скорее, проблемы психологического, а не финансового или технического порядка. Люди часто проводят параллели с дирижаблем «Гинденбург». Напомним, 6 мая 1937 года при посадке на авиабазе Лейкхерст в штате Нью-Джерси «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 секунды. На борту находились 61 пассажир и 34 члена экипажа. «Наша задача состоит в том, чтобы объяснить потенциальным покупателям, как далеко за это время шагнула техника», — полагает Себастьян Бугон.