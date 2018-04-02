Около четырех тысяч жителей Красносельского района выйдут на субботник 14 апреля

На ежегодную уборку после зимнего периода в Красносельском районе соберутся 3 719 человек. Такими сведениями поделился Арсен Манусов, руководитель отдела по благоустройству Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», 2 апреля.

В это число войдут представители управы, муниципалитета, жители района и сотрудники коммунальной службы.

— Во время первого дня субботника, 14 апреля, планируется промывка фасадов, цокольных этажей от остатков реагентов, грязи и снега. Мы удалим сухие ветки деревьев и проведем санитарную обрезку крон. Помимо этого, планируется убрать остатки снега с газонов, — поделился планами Арсен Манусов.

Отметим, что программа субботников в этом году предполагает два дня общегородских уборок. Вторая «волна» пройдет 21 апреля.