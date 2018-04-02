В адрес сотрудников патрульно-постовой службы полиции поступила благодарность

В конце марта в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что вечером ее пожилой отец 1938 г.р. ушел из дома в Кировском районе Ярославля и не вернулся.

В течении нескольких минут сотрудниками патрульно–постовой службы по приметам указанным заявительницей, через несколько кварталов от места жительства во одном из дворов пожилой мужчина был обнаружен и доставлен домой.