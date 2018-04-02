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Представители управы района Якиманка провели встречу с жителями по вопросам благоустройства
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Представители управы района Якиманка провели встречу с жителями по вопросам благоустройства 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 55 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Темой встречи стало обустройство двора по адресу: Крымский вал, дом 8.
По словам начальника отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Янины Нагорняк, следующее подобное мероприятие состоится 5 апреля.
— Горожане помогают определить тот план работ, который сотрудникам Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» предстоит выполнить в рамках месячника по благоустройству и за 2018 год, — пояснила она.
На собрании присутствовали как представители общественного совета, главные по домам, так и просто неравнодушные жители.
Напомним, месячник по благоустройству стартовал в районе 1 апреля. Он продлится до 30 апреля.
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