Представители управы района Якиманка провели встречу с жителями по вопросам благоустройства

Темой встречи стало обустройство двора по адресу: Крымский вал, дом 8.

По словам начальника отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Янины Нагорняк, следующее подобное мероприятие состоится 5 апреля.

— Горожане помогают определить тот план работ, который сотрудникам Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» предстоит выполнить в рамках месячника по благоустройству и за 2018 год, — пояснила она.

На собрании присутствовали как представители общественного совета, главные по домам, так и просто неравнодушные жители.

Напомним, месячник по благоустройству стартовал в районе 1 апреля. Он продлится до 30 апреля.