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В аэропорту «Платов» увеличили время бесплатной парковки
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В аэропорту «Платов» увеличили время бесплатной парковки 

Южный автомобиль 52 минуты назад
Фото: Южный автомобиль
Время бесплатной парковки для автомобилей в аэропорту «Платов» увеличили до одного часа. По сообщению пресс-службы аэропорта, новые правила парковки будут действовать со 2 апреля и до момента введения в эксплуатацию дополнительной зоны парковки. После окончания бесплатного часа в данной зоне будет действовать установленный тариф парковки Р2. По словам представителей аэропорта «Платов», сделать полностью бесплатной парковку невозможно, так как ее заполняют автомобили, приехавшие на длительное время. Сейчас в «Платове» действует краткосрочный паркинг (Р1) с почасовой оплатой (тариф от 200 рублей за час), посуточная долгосрочная парковка (Р3 — тариф от 500 рублей за сутки) и зона высадки/посадки пассажиров непосредственно перед зданием терминала (первые 15 минут бесплатно).
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