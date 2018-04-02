В аэропорту «Платов» увеличили время бесплатной парковки

Время бесплатной парковки для автомобилей в аэропорту «Платов» увеличили до одного часа. По сообщению пресс-службы аэропорта, новые правила парковки будут действовать со 2 апреля и до момента введения в эксплуатацию дополнительной зоны парковки. После окончания бесплатного часа в данной зоне будет действовать установленный тариф парковки Р2. По словам представителей аэропорта «Платов», сделать полностью бесплатной парковку невозможно, так как ее заполняют автомобили, приехавшие на длительное время. Сейчас в «Платове» действует краткосрочный паркинг (Р1) с почасовой оплатой (тариф от 200 рублей за час), посуточная долгосрочная парковка (Р3 — тариф от 500 рублей за сутки) и зона высадки/посадки пассажиров непосредственно перед зданием терминала (первые 15 минут бесплатно).