Работы по устранению протечек кровель жилых домов начались в Мещанском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» приступили к работам по устранению протечек кровель жилых домов в Мещанском районе. Об этом стало известно 30 марта.

— Мы решили не дожидаться весеннего месячника и начали работать уже сейчас, — проинформировал Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник». — Поступает очень много заявок: не пять, не десять и даже не 100. Дело в том, что зимой постоянно чистят снег на крышах, а от этого кровля портится.

Жителей района, которые обнаружат протечки в своем доме, просят обращаться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (495) 621-40-18.