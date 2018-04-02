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Работы по устранению протечек кровель жилых домов начались в Мещанском районе
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Работы по устранению протечек кровель жилых домов начались в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» приступили к работам по устранению протечек кровель жилых домов в Мещанском районе. Об этом стало известно 30 марта.
— Мы решили не дожидаться весеннего месячника и начали работать уже сейчас, — проинформировал Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник». — Поступает очень много заявок: не пять, не десять и даже не 100. Дело в том, что зимой постоянно чистят снег на крышах, а от этого кровля портится.
Жителей района, которые обнаружат протечки в своем доме, просят обращаться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (495) 621-40-18.
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