Удмуртия в минуту: пробуждение медведей и проверки торговых центров

Ижевск. Удмуртия . Проверки торговых центров, пробуждение медеведей, Ремонт детского сада в Русском Вожое, год работы Александра Бречалова главой республики и контроль общественников за ремонтом дорог: что интересного произошло за минувший день.

Удмуртия в минуту: пробуждение медведей и проверки торговых центров

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Проверки торговых центров:

После проверки 18 торговых центров Удмуртии обнаружено более 300 нарушений противопожарной безопасности. Всего в течение двух недель сотрудникам МЧС прокуратуры предстоит проверить порядка 600 объектов.

Весна пришла:

В зоопарке Ижевска — весна. Бурый медведь Гоша вышел из зимней спячки. На этой неделе синоптики прогнозируют до плюс семи градусов, и в зоопарке ждут пробуждения медведицы Маши.

Ремонт детсада:

Найти деньги на ремонт детского сада в Русском Вожое потребовал Александр Бречалов. Он поручил найти все подобные объекты по всей республике и подготовить смету их ремонта.

Год Бречалова:

Александр Бречалов почти год руководит Удмуртией. «Сусанин» публикует серию материалов о наиболее заметных изменениях в жизни региона. Понедельник мы посвятили спорту.

Общественный контроль:

Миндортранс пригласил общественные организации проверить состояние дорог Удмуртии после зимнего сезона. По нормативам, дороги должны быть работоспособны четыре — пять лет после ремонта, несмотря на климат.