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Удмуртия в минуту: пробуждение медведей и проверки торговых центров
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Удмуртия в минуту: пробуждение медведей и проверки торговых центров 

ИА «Сусанин» 53 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Проверки торговых центров, пробуждение медеведей, Ремонт детского сада в Русском Вожое, год работы Александра Бречалова главой республики и контроль общественников за ремонтом дорог: что интересного произошло за минувший день.
Удмуртия в минуту: пробуждение медведей и проверки торговых центров
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Проверки торговых центров:
После проверки 18 торговых центров Удмуртии обнаружено более 300 нарушений противопожарной безопасности. Всего в течение двух недель сотрудникам МЧС и прокуратуры предстоит проверить порядка 600 объектов.
Весна пришла:
В зоопарке Ижевска — весна. Бурый медведь Гоша вышел из зимней спячки. На этой неделе синоптики прогнозируют до плюс семи градусов, и в зоопарке ждут пробуждения медведицы Маши.
Ремонт детсада:
Найти деньги на ремонт детского сада в Русском Вожое потребовал Александр Бречалов. Он поручил найти все подобные объекты по всей республике и подготовить смету их ремонта.
Год Бречалова:
Александр Бречалов почти год руководит Удмуртией. «Сусанин» публикует серию материалов о наиболее заметных изменениях в жизни региона. Понедельник мы посвятили спорту.
Общественный контроль:
Миндортранс пригласил общественные организации проверить состояние дорог Удмуртии после зимнего сезона. По нормативам, дороги должны быть работоспособны четыре — пять лет после ремонта, несмотря на климат.
ИА «Сусанин»: последние новости
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