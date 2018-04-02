Ещё
Праздник читательских удовольствий организовали на Ухтомской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник читательских удовольствий организовали на Ухтомской 

Управа района Лефортово 43 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120 района Лефортово, которая расположена на Ухтомской улице, 30 марта прошел праздник читательских удовольствий «С книгой по дорогам детства». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— Ребята участвовали в литературных играх, конкурсах, викторинах, читали фрагменты из любимых детских книжек, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (мю)
Управа района Лефортово: последние новости
В проезде Завода Серп и Молот починили неисправный светофор «Ретро-кафе» откроется на Госпитальной На участке Красноказарменной улицы восстановили дорожное покрытие
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США45
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки183
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию45
Трамп предложил Путину встретиться256
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение