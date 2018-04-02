Праздник читательских удовольствий организовали на Ухтомской 

В библиотеке № 120 района Лефортово, которая расположена на Ухтомской улице, 30 марта прошел праздник читательских удовольствий «С книгой по дорогам детства». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— Ребята участвовали в литературных играх, конкурсах, викторинах, читали фрагменты из любимых детских книжек, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (мю)