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Крымский мост обзавелся освещением и новыми изгибами
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Крымский мост обзавелся освещением и новыми изгибами 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи в районе Нижнего Солнечного появилась новая объездная дорога. Специалисты фирмы ВАД ввели в строй временную дорогу, которая должна освободить пространство для обустройства съезда с эстакады. Также строителями транспортного перехода через Керченский пролив было выполннено тестовое включение наружного освещения на одном из участков автодороги.
«Тестовое включение проведено на четырех пролетах Крымского моста, на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения», — сообщили в инфоцентре Крымского моста.
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов. За это время дорожники с помощью специальных приборов выполнили замеры степени освещенности дорожного полотна. Мачты освещения на всем протяжении моста — это металлические силовые опоры высотой девять метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Расстояние между мачтами — 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.
Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где частым бывают густые туманы.
Ранее Сергей Бороздин сообщил, по решению министерства внутренних дел РФ, для охраны дороги ведущей к Крымскому мосту со стороны полуострова будет привлечен специальный полк ДПС.
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