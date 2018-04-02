Предпасхальная ярмарка пройдет в Керчи

В преддверии Великой Пасхи в городе пройдет десятидневная ярмарка продуктов и сувениров.

Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, жители и гости Керчи смогут купить на ярмарке сувенирную продукцию, а также продовольственные и непродовольственные товары. Ярмарка будет работать с 8:00 до 19:00 на улице Еременко (в районе Керченской швейной фабрики).