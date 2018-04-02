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Предпасхальная ярмарка пройдет в Керчи
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Предпасхальная ярмарка пройдет в Керчи 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии Великой Пасхи в городе пройдет десятидневная ярмарка продуктов и сувениров.
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, жители и гости Керчи смогут купить на ярмарке сувенирную продукцию, а также продовольственные и непродовольственные товары. Ярмарка будет работать с 8:00 до 19:00 на улице Еременко (в районе Керченской швейной фабрики).
Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В этом году Светлое Христово Вокресенье русская православная церковь будет отмечать 8 апреля.
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