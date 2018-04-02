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Королева красоты среди транссексуалов хочет провести такой же конкурс во Вьетнаме
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Королева красоты среди транссексуалов хочет провести такой же конкурс во Вьетнаме 

Вьетнам сегодня 55 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамская певица Хуонг Цзянь, недавно победившая на конкурсе красоты среди транссексуалов «Miss International Queen», заявила, что хочет организовать такой конкурс у себя на родине
Заявление певица сделала, когда стало известно, что организаторы конкурса назначили ее директором по своей стране. Отныне она отвечает за выбор и поддержку представительниц от Вьетнама на «Miss International Queen». Именно для этих целей Цзянь и собирается организовать подобный конкурс у себя в стране.
Хуонг Цзянь родилась в Ханое и до 2010 года, когда сделала операцию по смене пола, носила имя Нгуен Нгок Хьеу. Известность как певице ей принесло участие в шоу «Vietnam Idol» в 2012 году. 9 марта 2018 года Цзянь одержала победу на конкурсе «Miss International Queen» в Паттайе, обойдя соперниц из Таиланда и Австралии.
Вьетнам отличается достаточно прогрессивной политикой по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. В 2014 году были отменены административные взыскания с однополых пар, вступающих в браки, хоть таковые во Вьетнаме до сих пор и не признаются. А в 2015 году вышла новая редакция Гражданского кодекса, разрешающая смену пола и последующие замены документов. Тогда же в Сайгоне прошел и первый вьетнамский конкурс красоты среди транссексуалов, который, в прочем, не получил статус официального.
Источник: Tyoi Tre News
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