Королева красоты среди транссексуалов хочет провести такой же конкурс во Вьетнаме 

Вьетнамская певица Хуонг Цзянь, недавно победившая на конкурсе красоты среди транссексуалов «Miss International Queen», заявила, что хочет организовать такой конкурс у себя на родине
Заявление певица сделала, когда стало известно, что организаторы конкурса назначили ее директором по своей стране. Отныне она отвечает за выбор и поддержку представительниц от Вьетнама на «Miss International Queen». Именно для этих целей Цзянь и собирается организовать подобный конкурс у себя в стране.
Хуонг Цзянь родилась в Ханое и до 2010 года, когда сделала операцию по смене пола, носила имя Нгуен Нгок Хьеу. Известность как певице ей принесло участие в шоу «Vietnam Idol» в 2012 году. 9 марта 2018 года Цзянь одержала победу на конкурсе «Miss International Queen» в Паттайе, обойдя соперниц из Таиланда и Австралии.
Вьетнам отличается достаточно прогрессивной политикой по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. В 2014 году были отменены административные взыскания с однополых пар, вступающих в браки, хоть таковые во Вьетнаме до сих пор и не признаются. А в 2015 году вышла новая редакция Гражданского кодекса, разрешающая смену пола и последующие замены документов. Тогда же в Сайгоне прошел и первый вьетнамский конкурс красоты среди транссексуалов, который, в прочем, не получил статус официального.
Источник: Tyoi Tre News